Milo Ventimiglia cuenta lo “incómodo” que se sintió luego de hacerse viral por sus famosos shorts cortos

Ya lo vimos todo, ¡y ahora él nos cuenta todo!

La estrella de This Is Us, Milo Ventimiglia, se sinceró en una conversación exclusiva con Daily Pop de E! News este 17 de septiembre, para revelar cuán incómodo fue el debate sobre esos shorts cortos de entrenamiento a principios de este año. En abril, una foto de un paparazzi de Ventimiglia saliendo del gimnasio se volvió viral debido al dobladillo corto que mostraba los muslos tonificados de la estrella de Gilmore Girls.