Drake Bell habla de sus "imprudentes e irresponsables" mensajes de texto hacia una menor

Drake comenzó su video refutando informes anteriores en las redes sociales y algunos medios de comunicación que alegaban que se había cambiado el nombre a Drake Campana y se había establecido en México. Su biografía de Instagram muestra actualmente su nombre como Drake Campana.

"La mayoría de las noticias que han escuchado recientemente son completamente falsas y erróneas", dijo en el clip. "Siento que se merecen, y les debo, una explicación. No cambié mi nombre. Aunque me encantaría, nunca me he mudado a México, nunca he sido residente o ciudadano de México. No tengo pasaporte mexicano. No me arrestaron, no fui a la cárcel".