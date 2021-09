Mira cómo Stormi Webster imita a Kylie Jenner en este adorable video

Este dúo madre-hija sabe cómo sacarnos una sonrisa.

El 16 de septiembre, Stormi Webster hizo reír a los fanáticos al hacer su mejor imitación de su mamá Kylie Jenner. La magnate del maquillaje de 24 años volaba en su jet privado con su hija de 3 años e intentaba filmar un video de Instagram para promocionar el lanzamiento de su nueva línea de trajes de baño Kylie Swim. Pero Stormi tenía otras ideas y continuó interrumpiendo adorablemente el video. En un momento, incluso se hizo pasar por la estrella de Keeping Up with the Kardashians diciendo, "Soy yo. Kylie Jenner".