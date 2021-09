Kourtney Kardashian compara su vida real y su vida de Instagram junto a Travis Barker

Para la entrega de premios del 12 de septiembre, la estrella de Keeping Up With The Kardashians sorprendió con un mini vestido de cuero negro con hombros descubiertos y detalle de corsé, combinado con tacones negros abiertos.

En cuanto a Travis, el baterista de Blink-182 combinó con su otra mitad usando un conjunto completamente negro, que incluía una chaqueta negra larga y pantalones negros, ambos de los cuales incluían púas agregadas como un detalle épico. Además, los dos no rehuyeron a mostrar una buena cantidad de cariño mientras posaban para sus fotos en la alfombra roja.