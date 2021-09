Yolanda Andrade confirma que ya no es amiga de Kate del Castillo ¿Por qué?

En 2018, Yolanda contó a la prensa que la protagonista de 'La Reina del Sur' no estuvo a su lado cuando necesitó como un respaldo moral: "A mí me afectó públicamente. Yo la consideraba amiga, pero al menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. No se trata de pedir ni ofrecer disculpas".

Siguió: "Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella ya no está en mi elenco. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no".