La supuesta verdad detrás de la salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy

Es un hermoso día para revelar los secretos de Grey's Anatomy.

En un extracto del nuevo libro de Lynette Rice, How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, que fue obtenido por primera vez por The Hollywood Reporter, se reveló que no había solo drama en los guiones del show médico de ABC. Específicamente, a través de entrevistas realizadas con las estrellas y productores de Grey's, se discutió la historia del origen detrás de la salida de Patrick Dempsey y, francamente, nos dejó necesitando un choque de emergencia.