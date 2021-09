¡Khloé Kardashian es rubia de nuevo! Mira su impresionante cambio de look

Adiós, Koko morena.

Khloé Kardashian superó las expectativas: mientras que la mayoría de las celebridades se están deshaciendo de sus mechones de verano para un otoño más oscuro, la estrella de Keeping Up With the Kardashians experimentó una transformación total y resucitó a su alter ego rubio.

"KoKo rubia ha vuelto", escribió la fundadora de Good American junto a dos impresionantes fotos de Instagram el jueves, 16 de septiembre. Khloé mira a la cámara mientras se apoya contra una pared de mármol, vistiendo un top SKIMS gris para apoyar la marca de su hermana Kim Kardashian, junto con pantalones deportivos a juego.