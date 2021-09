El maquillador de Kim Kardashian reacciona a la confusión que generó su look en la Met Gala

Como dijo Kris Jenner, "Este es un caso para el FBI".

De hecho, esa pareció ser la reacción en línea después de ver a Kim Kardashian usando una cara llena de maquillaje debajo de su look viral enmascarado en la Met Gala 2021. El lunes, 13 de septiembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians hizo una entrada dramática en el show de moda cuando apareció con un atuendo negro sin rostro de Balenciaga.

A pesar de ir al Met Ball con la cara cubierta, resulta que Kim se preparó como de costumbre.