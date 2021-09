Ed Sheeran critica las “incómodas” entregas de premios “llenas de resentimiento y odio”

Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ ViacomCBS

La estrella de Shape of You recordó una velada en particular que tuvo lugar después de ser anfitrión de los MTV Europe Music Awards (EMA) 2015.

"Había una fiesta de baile que estaba sucediendo, y yo estaba como, 'No quiero ir. No quiero tener mi séquito y luego el séquito de otras personas'", compartió. "Como era el anfitrión, conocí a todos los artistas y les dije a todos, 'Miren, alquilé el último piso de este hotel. Pueden venir con un compañero, pero no traer ningún séquito'. Y fue como si [Justin] Bieber vino con una persona, Duran Duran vino como la banda Macklemore vino con una persona, y fue simplemente un buen ambiente. Fue muy, muy agradable. Todos se divirtieron, todos bebieron cervezas, jugando al billar, y no era como quién es más grande que quién y quién ganó los premios esa noche".

De hecho, Sheeran se lo pasó tan bien que intentó recrear esta vibra después de los MTV Video Music Awards del fin de semana pasado en Brooklyn, Nueva York. "Acabo de alquilar el bar de en Brooklyn y Camila [Cabello] y Shawn [Mendes] bajaron, Jack Harlow bajó", dijo. "Fue genial."