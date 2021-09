Revelan por qué Frida Sofía no ha avanzado con la denuncia contra su abuelo por abuso sexual

En recientes declaraciones, Enrique Guzmán desestimó las acciones de Frida Sofía ya que no ha seguido legalmente las acusaciones que hizo en su contra.

"Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada" dijo Guzmán a los medios en el estreno de Jesucristo Superestrella. Remató: "Ya no es parte de la familia, para mí ya no es parte de la familia".