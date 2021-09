Ireland Baldwin defendió a Hailey y Justin Bieber por los cantos de "Selena Gómez" en la Met Gala

Getty Images

Aunque pasó todo este drama, la Met Gala remarcó el tercer aniversario de la pareja Bieber. Una vez que las cámaras se apagaron, Justin le hizo un tributo a Hailey durante su presentación en el after party de Balenciaga.

"Estaba muy emocionado de estar ahí he incluso invitó a Hailey a usar su voz en el micrófono al decir 'un grito para mi esposa'" le dijo una fuente a E! News sobre el show de Justin, que incluyó las canciones "Peaches," "Love Yourself," "Sorry," "Anyone" y "Where Are Ü Now."