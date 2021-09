Octavia Spencer se disculpa con Britney Spears y Sam Asghari por sugerirles un acuerdo prenupcial

No se equivoquen, Octavia Spencer es team Britney y Sam.

La estrella ganadora del Oscar de The Help quiere aclarar que no quiso lastimar a Britney Spears y a su prometido Sam Asghari con su comentario sobre el compromiso de la cantante y dice que se acercó a la pareja para disculparse personalmente.

El lunes, 13 de septiembre, después de que la estrella pop compartiera la gran noticia en Instagram, la actriz respondió, "Haz que firme un acuerdo prenupcial". El miércoles, 15 de septiembre, Octavia publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram.