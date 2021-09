JoJo Siwa estalla contra Nickelodeon y asegura que solo la tratan como “una marca”

"Salgo de gira en enero", escribió la cantante. "Mi película musical acaba de ser lanzada (con 6 nuevas canciones originales)... Nickelodeon me dijo hoy que no puedo interpretar/agregar ninguna de las canciones de la película a mi show. Estas son MIS canciones, MI voz, MI escritura. ¿Les parece justo?"

La concursante de la temporada 30 de Dancing With the Stars añadió más tarde, "No hay ninguna razón por la que esta música no deba incluirse. Trabajar para una empresa como un ser humano real tratado solo como una marca es divertido hasta que deja de serlo".