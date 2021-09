¿El vestido que usó Addison Rae en la Met Gala es de Kourtney Kardashian?

En el evento del lunes 13 de septiembre, la bailarina de TikTok subió los escalones del Met con un vestido vintage de Tom Ford para Gucci. El vestido rojo sedoso tenía un corpiño que se abrazó a la figura y una cola fluida.

A los fans se le pareció mucho a uno que usó la estrella de Keeping Up With the Kardashians en la fiesta de Nochebuena de Kris Jenner de 2019.