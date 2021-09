Kim Kardashian sí mostró su rostro en la Met Gala ¡Mírala!

Una vez más, Kim Kardashian logró causar revuelo con sus asistencia a la Met Gala.

Para su entrada por la alfombra roja en la Gala del Met 2021 el lunes 13 de septiembre, la estrella de Keeping Up With The Kardashians impactó con su look negro sin rostro, un conjunto personalizado diseñado por Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga.