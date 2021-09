Kylie Jenner revela el dulce antojo de embarazo que tuvo esta semana

El momento froyo de Kylie llegó solo un día después de su regreso a Los Ángeles de la Semana de la Moda de Nueva York, donde mostró su barriga en una serie de looks atrevidos en varios desfiles. ¡Stormi Webster incluso se unió a Kylie para una gira tras bastidores de la Semana de la Moda!

Aunque el estilo de embarazo de Kylie ha estado listo para la alfombra roja, ella optó por no asistir a la Met Gala 2021. "Estoy tan triste por no haber podido asistir este año", escribió Kylie en una publicación de Instagram Story del 13 de septiembre. "No puedo esperar a ver todos los looks".