Billie Eilish completó su transformación en Marilyn Monroe en su primer Met Gala

Además de dar una gran inspiración de moda edgy, Eilish se convirtió en un rol a seguir de empoderamiento por su forma de tratar con las personas que juzgaban su cuerpo. Sin embargo, eso no significa que no haya tenido que enfrentar sus propias inseguridades en eventos de alto perfil. Ella misma ha dicho que necesita "disociarse" al ver fotografías de sí misma, ya que "uso ropa que es más grande y fácil para moverse para no dejar ver de más. Y puede que no me vea de la mejor forma" le dijo a The Guardian en agosto.

Pero ahora, Billie aseguró que se ha dejado ver más vulnerable con el lanzamiento de Happier Than Ever, que llegó el pasado mes de julio.