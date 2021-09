Addison Rae debutó en la Met Gala con una imponente transformación a rubio platinado

Desde que logró una abrumadora cantidad de seguidores en TikTok en el 2019 (¡84 millones y contando) Addison creó una tierna amistad con muchas estrellas como Kourtney Kardashian. Además, acaba de tener su primera aparición en una película de Netflix.

She's All That, una versión cambiada de género del clásico de los 90 He's All That, es solo un nuevo capítulo en la larga carrera al éxito que Addison apenas comienza. Hace varios días, Netflix anunció que tiene un trato de varias películas ya firmado con Addison, por lo que veremos a la estrella debutar en varios proyectos dentro de la plataforma de streaming.