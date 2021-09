Esta fue la poderosa inspiración Eiza González para su look en la Met Gala 2021

Ese año, en declaraciones a Hola TV, la mexicana dijo: "Ah, sí, no pude respirar, pero estuvo increíble".

Continuó: "Creo que el mensaje era como ser, usar algo bastante sencillo pero que, al mismo tiempo, representara cómo me siento. Me siento una mujer muy segura de mí misma, siento que he llegado adonde he llegado por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso. Sin contar que es un increíble diseño Ralph Lauren".