La razón por la que Kylie Jenner no asistirá a la MET Gala 2021

Kylie Jenner, quien espera su segundo bebé con Travis Scott, no asistirá a la MET Gala 2021. Descubre por qué regresó a Los Ángeles después de un breve viaje a Nueva York.

¡Lo sentimos! Kylie Jenner no asistirá a la MET Gala 2021 después de todo.

La magnate de la belleza, que recientemente confirmó que está embarazada de su bebé número 2, decidió no asistir al evento anual de moda. "Estoy tan triste por no haber podido asistir este año", escribió en un Instagram Story este 13 de septiembre. "No puedo esperar a ver todos los looks".