8 grandes misterios de la MET Gala

Una historia de amor que nació en la Met Gala

¿El baile de Tom Hiddleston y Taylor Swift en la Met Gala 2016 condujo inmediatamente al romance de verano de las dos celebridades más fascinante de ese año?

"Estaba en una mesa con Taylor Swift y The Weeknd estaba tocando y ella dijo: 'Lo que pasa con estas fiestas es que nadie se levanta a bailar' explicó Hiddleston con modestia el momento en una entrevista al día siguiente. . "Ella, como músico, dijo, 'Tenemos que bailar para The Weeknd', así que nos levantamos y bailamos". Añadió: "No sabía que iba a dar la vuelta al mundo, pero todo está bien".

Lo que sabemos es que Swift y Calvin Harris se separaron a finales de mes y, dos semanas después, aparecieron fotos de la pareja que pronto se conocerá como Hiddleswift besándose fuera de su propiedad en Rhode Island.