Nath Campos fija su postura ante la salida de Rix de prisión

"Quiero que sepan que no quiero volver a pausar mi vida o mi trabajo por esto, así que, por lo mismo les digo que no planeo seguir hablando de este tema. Creo que ha sido suficiente y he dicho y he aclarado todo lo que hay que decir y esclarecer, aunque la lucha por las mujeres y sus derechos es algo que definitivamente no voy a soltar y en lo que seguiré pendiente, involucrada e interesada. Les mando un abrazo con cariño y nos seguimos viendo por acá en el internet. Nath Campos".