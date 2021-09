Jennifer Lopez y Ben Affleck llevan su amor al Festival de Cine de Venecia

La aparición de la pareja en el Festival de Cine de Venecia marca la primera vez que J.Lo está en el evento. Mientras estaban comprometidos a principios de la década del 2000, Jennifer y Ben asistieron juntos a un festival de cine, el Festival de Cine de Sundance 2003, un año antes de que anunciaran su separación.

Ben apareció por última vez en el Festival de Cine de Venecia en 2010 para promocionar The Town. Actualmente se encuentra allí para asistir al estreno de la película de Ridley Scott, The Last Duel. Ben coescribió su guion con Matt Damon y los dos también protagonizan la película con Adam Driver y Jodie Comer.