Kristen Stewart recuerda los “sentimientos espeluznantes” que vivió como Diana en Spencer

Luego se le preguntó a Stewart si había ocasiones en las que realmente podía sentir a Diana con ella. "Ella se sentía tan viva para mí cuando estaba haciendo esta película, incluso si estaba entre los oídos y era solo una fantasía mía", le dijo la estrella al periódico. "Pero hubo momentos en los que mi cuerpo y mi mente olvidaron que ella estaba muerta. Y de repente, solo tenía una imagen de lo que sucedió. Y recordaba a quién dejó atrás. Y me sorprendió la emoción renovada. Cada vez. Tal vez, dos o tres veces a la semana, me derrumbaba por completo por el hecho de que ella había muerto. Simplemente no podía aceptarlo, porque estaba luchando para mantenerla con vida todos los días".

Si bien Stewart señaló que "nuestra película está dramatizada como el infierno" y la comparó con un ballet, ella reiteró que "seguía siendo una lucha para mantenerla viva todos los días" y dijo que recordar que Diana está muerta "era absolutamente lacerante".

"Simplemente me destruyó constantemente", continuó. "Y eso en sí mismo se sentía espiritual... hubo momentos en los que pensé, 'Oh, Dios', casi como si ella estuviera, ya sabes, tratando de abrirse paso. Fue extraño. Y asombroso. Nunca he sentido nada como eso en mi vida".