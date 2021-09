La verdad sobre el supuesto compromiso de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Ella presentó los documentos en noviembre pasado, varios meses después de que ella y el actor de Beverly Hills, 90210 se separaran.

Fox y Kelly, quien también es actor y cuyo nombre real es Colson Baker, comenzaron su romance después de conocerse en el set del thriller policial Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020. Dos meses después, Fox protagonizó el video musical de Kelly My Bloody Valentine.

Y aunque es posible que Megan no esté luciendo ninguna nueva joya de compromiso todavía, en febrero pasado, Kelly comenzó a usar una pieza diferente de joyería muy curiosa para simbolizar su compromiso con su "San Valentín sangriento" en la vida real: un colgante con un frasco que contenía una gota de la sangre de su novia.