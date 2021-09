Olivia Wilde está “muy orgullosa” de Harry Styles y así es cómo lo apoyará en su tour

Son las "pequeñas cosas" las que mantienen a Harry Styles y Olivia Wilde enamorados el uno del otro.

Desde que confirmaron su romance en enero, el ganador del Grammy y la directora de Booksmart han seguido demostrando que su amor es verdadero. Ya sea que estén disfrutando de unas vacaciones llenas de besos y caricias o trabajando juntos en el largometraje Don't Worry Darling de Olivia, la relación del dúo es claramente fabulosa.

El fin de semana pasado, la estrella de 37 años mostró su apoyo al ex músico de One Direction cuando hizo una aparición sorpresa en su concierto de Las Vegas, donde él inició su gira Love On Tour.