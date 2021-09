Kylie Jenner se siente “aliviada” y “agradecida” después de anunciar su segundo embarazo

Craig Barritt/Getty Images for The New School

Ya no niegan su explosiva "química", comparte la tercera fuente. "Se dieron cuenta de que querían estar juntos en lugar de estar separados... El embarazo solo los está acercando". Travis y Kylie no solo están "en la misma página" acerca de querer tener varios hijos, según la tercera fuente, sino que también suena urgente. La estrella de Life of Kylie quiere que sus hijos sean cercanos en edad (ella misma es menos de dos años menor que su hermana Kendall Jenner). "Kylie está muy emocionada de estar embarazada y quiere que sus hijos sean cercanos, así que está emocionada de lo cerca que estará Stormi, en cuanto a su edad, de este bebé", dice la misma fuente sobre la hija de 3 años de la pareja, que nació en febrero de 2018. La tercera fuente sugiere que sus recientes noches de cine, celebraciones de cumpleaños y viajes familiares les han hecho darse cuenta de que está destinado a ser.