Kourtney Kardashian revive este icónico look de encaje de Britney Spears

Como canta Britney Spears, "Será mejor que trabajes, perra".

De hecho, eso es exactamente lo que hizo Kourtney Kardashian después de lucir el mismo minivestido icónico que Britney usó hace 10 años en los MTV Video Music Awards. El martes, 7 de septiembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians dejó a todos con la boca abierta con el legendario vestido negro de la colección 2001 de Dolce & Gabbana.

En cuanto a la pieza en sí, es simple y seductora, ya que está hecha completamente de encaje. Desde las mangas largas hasta el corpiño, el material peek-a-boo ciertamente deja poco a la imaginación.