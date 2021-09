La increíble transformación de Eduardo Santamarina para La Desalmada

"Ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico doble AA, como yo, es que yo no puedo parar. El bebedor dice '¿Sabes qué? Ya me voy a descansar, mañana tengo chamba' y se va. Y yo no", reconoció en 2018 en entrevista para HOY.

"Todas esas lecciones de vida que yo viví, que hice mucho daño también en mis relaciones anteriores, dañé a muchas de mis parejas, claro que sí y también me dañaron a mí", reconoció.