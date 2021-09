Travis Barker dice que Kourtney Kardashian lo hace ser “invencible”

Travis Barker compartió sus alabanzas por Kourtney Kardashian durante una mirada inusualmente franca a su vida personal.

En una entrevista que se publicó en línea el miércoles, 8 de septiembre, para la historia de portada de la última edición de Nylon, el baterista de Blink-182 conversó abiertamente sobre su relación con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, algo que rara vez habla en los medios.