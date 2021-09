Así es la familia que Roberto Manrique ha formado con su novio

Aunque fue a finales de agosto 2021 que Roberto Manrique habló públicamente de su homosexualidad, el actor tiene años en una relación amorosa.

"Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: 'no tienes de qué sentirte culpable'".