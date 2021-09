Así Kim Kardashian y más Kardashian Jenner reaccionaron al segundo embarazo de Kylie

Los miembros de la familia de Kylie Jenner no podrían estar más felices de que ella esté embarazada de otro pequeño.

Después de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians anunció oficialmente en Instagram el martes, 7 de septiembre, que ella y Travis Scott están esperando su segundo hijo, varios seres queridos acudieron a su sección de comentarios para compartir su apoyo y entusiasmo.

Kim Kardashian escribió, "¡¡¡Llorando !!!" y agregó tres emojis de corazón. Kourtney Kardashian publicó, "Llorando esto es tan hermoso, mi bendita hermana ángel [emoji de corazón]". Y Khloé Kardashian simplemente compartió, "Awwwww", con un montón de emojis.