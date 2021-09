Lily Collins se casó en una boda de ensueño y tenemos todos los detalles

"¡Charlie, mi hijo, y Lily, mi nuera! Gracias por dejarnos disfrutar de la pura belleza de su amor mutuo", escribió Mary en Instagram. "Mi corazón está desbordado y casi se siente como si los últimos días fueran una especie de hermoso sueño. Pero todo es real y me siento como la madre más afortunada del mundo".

Mientras hicieron oficial su relación en Instagram en agosto de 2019, Lily y Charlie han tratado de mantener su romance en el lado privado. Al mismo tiempo, no se pudo ocultar su entusiasmo después de convertirse oficialmente en marido y mujer. Como escribió Charlie en Instagram, "Me casé con la persona más generosa, considerada y hermosa que he conocido. Te amo @lilyjcollins".