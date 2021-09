Espiritualidad y moda, del contraste a la integración: En conversación con Andrea María @DearMilano

¿Cuál puede ser uno de los retos de la espiritualidad hoy en día?

La gente conecta la espiritualidad con religión y no necesariamente es así, no tiene nada que ver, todos somos espirituales, porque todos somos un alma teniendo una experiencia humana, todos somos espirituales te guste o no, lo creas o no, tengas una religión o no. Se debe de quitar el estigma de explorarnos espiritualmente, en una vida podemos tener mis facetas.