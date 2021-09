Enrique Iglesias se sincera sobre su deseo de retirarse

"Yo he sido arrestado sólo una vez", admitió Enrique Iglesias, "Ricky, ¿te han arrestado?, continúa.

"No, a mí nunca me han arrestado, pero a mí me da mucho miedo la cárcel", respondió el boricua.

El cantante español detalló su experiencia con la justicia:

"El policía me tuvo en el suelo posiblemente durante 30 minutos y me estaba preguntando, '¿tienes un arma?, ¿tienes drogas en tu carro?', y yo le decía 'amigo, he estado esposado y en el suelo por 30 minutos, no tengo nada en el carro ¡qué demonios!', y me subieron a la parte trasera del carro, pero de todas maneras asistí a mi concierto, tenía un concierto esa noche, tenía que ir a México y sí hice el concierto", recordó.