Así es cómo el compromiso de Britney Spears y Sam Asghari se acerca cada vez más

¿Britney Spears finalmente conseguirá su "felices para siempre" con Sam Asghari?

La semana pasada, el novio de la estrella del pop provocó nuevos rumores de compromiso después de que lo fotografiaran mirando joyas dentro de una tienda Cartier en Beverly Hills, California. Durante su visita, un empleado le mostró a Sam un anillo de diamantes, según informó Page Six. El entrenador personal y la cantante de Piece of Me, quienes ocasionalmente han provocado especulaciones similares desde que comenzaron a salir en 2016, no han comentado sobre las fotos.