Angelina Jolie dice que temió por la seguridad de su familia después de separarse de Brad Pitt

Angelina Jolie comparte más afirmaciones sobre su matrimonio con Brad Pitt.

Mientras los ex siguen peleando en la corte por la custodia de sus hijos, la actriz participó recientemente en una entrevista con The Guardian, donde dijo que sus supuestas experiencias con su ex la hicieron más apasionada por los derechos de los niños.

Aunque Angelina dijo que su situación legal hace que sea difícil "hablar" sobre ciertos temas, la presionaron sobre si temía o no por la seguridad de su familia. Ella respondió,"Sí, por mi familia. Toda mi familia". Ella no dio más detalles.