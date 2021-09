La nueva demostración de amor de Olivia Wilde a Harry Styles

Ese fue el show de apertura de la esperada gira Love on Tour, lo que demuestra que Olivia está comprometida en apoyar a Harry en esta etapa laboral.

Por supuesto, el ex miembro de One Direction no decepcionó hablando de moda. Pero la directora de Don't Worry Darling ciertamente dejó a todos sin aliento con un fabuloso blazer azul celeste que diseñó sin camisa y pantalones a juego.

Una usuaria de Twitter capturó imágenes de Wilde...