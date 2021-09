La increíble confesión de Úrsula Corberó de cara al final de </>La Casa de Papel

"La casa de papel nos ha ayudado a todos a entender y a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos. Yo me acuerdo cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía 'esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo'", señaló Corberó en relación a cómo la serie se convirtió en un antes y un después.

Pero, ¿Úrsula está realmente lista para decirle adió a su personaje?

