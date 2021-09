8 estrellas de telenovelas que se han declarado LGBT recientemente

"Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: 'no tienes de qué sentirte culpable'".

Mira el video de arriba con las historias de otras siete estrellas.

Parejas como Aristemo y Juliantina han demostrado en los últimos tiempos que las parejas gays tienen gran aceptación en las telenovelas. Sin embargo, cuando se trata de actores abiertamente homosexuales, ¿la industria se comporta diferente?.