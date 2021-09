¿Spencer de Kristen Stewart se merece el trono? Mira lo que dice la crítica...

Mientras tanto, Kyle Buchanan del New York Times calificó su casting como un "meta golpe de genialidad". Después de todo, la actriz ciertamente comprende el escrutinio y la presión que enfrentó Diana.

"Si Diana no siempre quiere salir de su habitación, puedes imaginar que Stewart también ha sentido esos sentimientos", escribió. "Ya sea que juegue el juego o no, no hay forma real de ganar".