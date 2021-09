7 respuestas a 7 preguntas que seguro te estás haciendo sobre la MET Gala 2021

¿Cuál será la exhibición en el museo?

La serie "In America: An Anthology of Fashion" del Met Costume Institute comienza con "A Lexicon of Fashion", que se inaugura el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center y marca el 75 aniversario del Costume Institute. La exhibición se construirá como un hogar, con cada habitación ambientada en un tema emotivo diferente en torno a la moda. "Bienestar" es el título de la cocina, y la sala de estar está etiquetada como "Confianza".

"Tradicionalmente, la moda estadounidense se ha descrito en términos de los principios estadounidenses de simplicidad, practicidad y funcionalidad", dijo el curador en jefe Andrew Bolton a Vogue en mayo. "En la primera parte, reconsideraremos esta percepción restableciendo un léxico moderno de la moda basado en las cualidades emocionales de la vestimenta. Me han impresionado mucho las respuestas de los diseñadores estadounidenses al clima social y político, particularmente en torno a cuestiones de inclusión corporal y la fluidez de género, y estoy encontrando su trabajo muy, muy autorreflexivo. Realmente creo que la moda estadounidense está experimentando un renacimiento".

La segunda entrega de la exposición, "Una antología de la moda", se inaugurará el 5 de mayo de 2022.