Kaley Cuoco y Karl Cook se separan después de 3 años de matrimonio

Ella también dijo en Jimmy Kimmel Live! que "la cuarentena nos ha obligado a vivir juntos. Ha sido genial para nuestra relación. Y nos agradamos, nos dimos cuenta, lo cual es aún mejor".

En junio pasado, Cuoco y Cook celebraron su tercer aniversario de bodas. La actriz le rindió homenaje a su esposo en Instagram, escribiendo, "Nueva York, el 30 de junio de 2016 es el año en que nos conocimos. ¡2 años antes de casarnos y ahora 3 años de casados! ¡¿Por qué has estado casado conmigo durante tanto tiempo?! Estoy sinceramente impresionada @mrtankcook jajaja te amo oh tanto que no tienes idea... ¡¡¡Feliz aniversario!!!"

Cook escribió en su propia cuenta, "Estoy de acuerdo @kaleycuoco. Estoy tan sorprendido de que hayan pasado tres años, lo siento como un destello. ¡Te amo mucho y no puedo esperar por un millón de años más!"