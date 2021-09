Así fue cómo Demi Lovato invitó a salir a esta actriz mucho mayor que ella

Matt Baron/Shutterstock

Emily estuvo de acuerdo con el sentimiento y compartió, "Yo también. ¡Ojalá no tuvieras 29!"

La actriz canadiense también reveló que está soltera después de una reciente separación.

"Pasé por una ruptura difícil y de alguna manera me obligó a ir a terapia y mirarme a mí misma porque todo se trataba de la otra persona", compartió Emily, quien canceló su compromiso con el cantante Teddy Geiger en 2019. "Todo se trataba de que yo no tuviera necesidades ni valía personal y ahora que finalmente he logrado, después de muchas y costosas terapias, que me amo tanto y que hago lo que quiero hacer, que tengo miedo de entablar una relación. Me preocupa que voy a dejar eso".