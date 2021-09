Apareció la camarera con quien Benjamín Vicuña le habría sido infiel a la China Suárez

"Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía… Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura", escribió la joven en un primer texto, que lejos de aclarar las dudas, sembró más incertidumbre ya que no desmintió de frente el haber estado con el actor.