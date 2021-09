Lo que hicieron los fans de Cole Sprouse para atacar a su novia Ari Fournier

Instagram

Y aunque Ari es el último objetivo de estos ataques de fanáticos, Cole también ha sido el receptor.

En mayo de 2020, su coprotagonista y ex novia de Riverdale, Lili Reinhart, lo defendió cuando el hashtag #ColeSprouseIsOverParty comenzó a ser tendencia. "Twitter es un lugar tan vil. Es tan fácil decir mi*rdas detrás de tu maldito teléfono, ¿no?", escribió ella en un hilo de Twitter que después eliminó. "Es por eso que la gente elige mantener sus relaciones en privado... es por eso que la gente no tiene redes sociales... debido a este acoso".

Ella añadió, "Me niego a mantener la boca cerrada sobre cosas como esta. No tienen idea de lo destructivo que puede ser esto para alguien. Para cualquiera. Es abusivo. No hay excusa para esto".