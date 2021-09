Lil Nas X divide Internet con sesión de fotos de anuncio de "embarazo"

Lil Nas X tiene un Lil Lil Nas X en camino.

En una sesión de fotos de embarazo con People, la estrella de Old Town Road reveló que está esperando... ¡su próximo álbum!.

Lil Nas X, quien lanzó Montero (Call Me by Your Name) en marzo, dijo al medio que su álbum debut homónimo Montero saldrá el 17 de septiembre.