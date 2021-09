Mira a Sarah Jessica Parker revivir uno de los looks más icónicos de Carrie Bradshaw en SATC

Puede que sea 2021, pero Carrie Bradshaw todavía está llamando la atención en Nueva York como si fuera 1998.

Sarah Jessica Parker ha estado bastante ocupada volviendo a ponerse los talones de diseñador de su personaje fashionista-columnista para el revival de Sex and the City revival, And Just Like That. A medida que los fanáticos de la querida serie vislumbran lo que está por venir, incluso una pieza especial del guardarropa de Carrie está volviendo a la vida con un toque moderno.