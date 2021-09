¡Conoce en exclusiva la nueva canción de Dulce María con Kevin O Chris: Ela tá movimentando!

Su mirada y su energía es la cosa más linda vibra surreal

Conectados en la fantasía que me contamina y no me siento mal

Dos pasos pa'delante

Baby pierdo el control

Al mirar en tus ojos

Casi morí de amor

E ela 'tá, 'tá movimentando

'Tá, 'tá movimentando

'Tá, 'tá, 'tá movimentando (movimentando)

E ela 'tá, 'tá movimentando

'Tá, 'tá movimentando

'Tá, 'tá, 'tá movimentando (movimentando)

No camarote dessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda

Nessa festa

Eu quero ver você dançar pra mim

E a faixa rosa é rosa tipo aquele gin

Vai rebolando, vai rebolando essa bunda