El día que Daniela Magún de Kabah rechazó a David Bisbal

Recientemente, la también conductora de Netas divinas, confesó uno de sus más grandes arrepentimientos.

No todas las estrellas del pop son irresistibles. Así lo ha dejado en claro Daniela Magún, integrante de Kabah y conductora de Netas Divinas, programa en el que recientemente confesó que tuvo la oportunidad de salir con David Bisbal, no una, sino dos veces y le dijo "No, gracias".

Sí, la cantante y madre de dos, contó cómo, con una diferencia de 10 años, despreció la invitación del cantante español.